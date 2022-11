Ajax mag na zege op Rangers FC naar Europa League

Ajax heeft de laatste wedstrijd van groepsfase van de Champions League gewonnen. De club uit Amsterdam was in Glasgow te sterk voor Rangers FC (3-1). Steven Berghuis en Mohammed Kudus scoorden voor rust. James Tavernier benutte in de 87e minuut een strafschop voor de thuisploeg, waarna de ingevallen Francisco Conceição de eindstand bepaalde.

Ajax is als derde geëindigd in de poule, een positie die recht geeft op twee duels in februari om een plek in de achtste finales van de Europa League. Rangers FC moest Ajax met een verschil van vijf doelpunten verslaan om als derde te eindigen.

Owen Wijndal viel in de slotfase van de eerste helft geblesseerd uit bij Ajax. De linksback had de voorkeur gekregen boven Daley Blind, die de hele wedstrijd op de bank bleef in het Ibrox Stadium. Wijndal was bij de eerste twee doelpunten van Ajax betrokken.

Ajax verdedigt zondag in een thuisduel met PSV de koppositie van de Eredivisie.