Amerikaanse turnsters grijpen voor zesde keer op rij wereldtitel

De Amerikaanse turnsters hebben dinsdag bij de WK in Liverpool hun wereldtitel geprolongeerd. Voor de Verenigde Staten is het de zesde wereldtitel op rij in de landenwedstrijd. De Amerikaanse ploeg, met Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely en Leanne Wong, turnde naar 166,564 punten.

Ondanks een val van Blakely op het onderdeel balk bleven de Amerikaanse turnsters Groot-Brittanniƫ 3,201 punten voor. Carey, de olympisch vloerkampioene, was er in 2019 ook al bij toen Amerika de wereldtitel greep. Bij de WK van dat jaar in Stuttgart stond er voor het laatst een teamwedstrijd op het programma.

De Britse turnsters pakten, eveneens met een val op balk, met 163,363 punten het zilver. Het betekende hun tweede WK-teammedaille ooit bij de vrouwen. In 2015 grepen de Britten in Glasgow brons.

In Liverpool ging het brons naar de Canadese turnsters, die zich ten koste van Nederland als achtste hadden geplaatst voor de finale. Het verschil met Oranje in de kwalificaties was slechts 0,265 punten. De Canadese ploeg turnde foutloos en kwam tot 160,563 punten. Daarmee veroverden de turnsters de eerste WK-teammedaille voor hun land.

De VS, Groot-Brittanniƫ en Canada verzekerden zich met hun podiumplaatsen tevens van een teamticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De overige negen tickets worden bij de WK van volgend jaar verdeeld.

Japan, dat na drie toestellen nog op koers lag voor brons, greep door een groot aantal fouten van Kokoro Fukasawa aan brug naast de medailles. Fukasawa kwam aan het laatste toestel niet verder dan 9,4 punten en verspeelde daarmee de kans op een medaille. Japan eindigde met 156,964 punten op plek zeven.

De Nederlandse ploeg wist zich niet voor de landenfinale te plaatsen. Nederland werd negende in de kwalificaties en liep daardoor nipt de eindstrijd mis. Wel behaalden de vrouwen vijf individuele finales. Naomi Visser treedt aan in de meerkamp-, brug- en vloerfinale, terwijl Tisha Volleman (meerkamp) en Sanna Veerman (brug) zich beiden ook voor een finale plaatsten.