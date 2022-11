Basketballers Milwaukee Bucks blijven winnen in NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ook hun zesde wedstrijd in de NBA gewonnen en zijn nog steeds de enige ongeslagen ploeg in het nieuwe seizoen. De Grieks vedette Giannis Antetokounmpo leidde de Bucks met 31 punten naar een krappe zege van 110-108 op Detroit Pistons. Jrue Holiday was goed voor 25 punten; hij zorgde in de slotfase met een 3-punter voor een gelijke stand, waarna Brook Lopez met twee rake vrije worpen de winst binnenhaalde voor de Bucks.

Kevin Durant voorkwam een vierde nederlaag op rij voor Brooklyn Nets. Hij maakte 36 punten voor zijn ploeg in de met 116-109 gewonnen wedstrijd tegen Indiana Pacers. Het was pas de tweede zege voor de ploeg uit Brooklyn in dit seizoen. Chris Duarte was topschutter bij de Pacers met 30 punten.