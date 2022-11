Belg Vandoorne reserve bij Formule 1-team Aston Martin

De Belgische autocoureur Stoffel Vandoorne krijgt volgend jaar de rol van reserve- en testrijder bij het Formule 1-team Aston Martin. De 30-jarige Vlaming zal zijn werk voor de Britse renstal combineren met racen in de Formule E. Vandoorne veroverde dit jaar de wereldtitel in de elektrische raceklasse.

De Belg was in het verleden al eens actief als Formule 1-coureur. Hij reed tussen 2016 en 2018 voor McLaren. Hij fungeerde in de jaren daarna als testrijder bij Mercedes.

Vandoorne voegt zich bij de Braziliaan Felipe Drugovich, de kampioen in de Formule 2 die ook reserve- en testrijder wordt bij Aston Martin. De Canadees Lance Stroll en de Spanjaard Fernando Alonso vormen in 2023 het wedstrijdkoppel.