Derde honkbalduel in World Series uitgesteld wegens slecht weer

De derde wedstrijd in de World Series tussen de honkballers van Houston Astros en Philadelphia Phillies is uitgesteld vanwege de slechte weersvoorspellingen voor Philadelphia. Het organiserende Major League Baseball gaf kort voor aanvang van de wedstrijd aan dat het de hele maandagavond (plaatselijke tijd) zou gaan regenen en besloot een streep te zetten door het duel.

In de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie staat het 1-1. De ploegen spelen in een best-of-seven om de titel. Wedstrijd drie is verplaatst naar dinsdagavond.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.