Formule 2 volgend jaar ook weer op Zandvoort, geen Formule 3

Naast de Formule 1-coureurs komen volgend jaar ook de coureurs uit de Formule 2 naar Zandvoort. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen staat op de kalender van de Formule 2 voor het komend seizoen. De Formule 3 slaat Zandvoort volgend jaar over.

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 wordt in 2023 verreden op zondag 27 augustus. In datzelfde weekeinde staat ook de twaalfde ronde van het Formule 2-kampioenschap in Zandvoort op het programma.

De kalender van de ‘opstapklasse’ richting de Formule 1 bestaat uit veertien rondes. De laatste is eind november in Abu Dhabi, het seizoen begint in maart in Bahrein. Daar wordt op 5 maart ook de openingsrace in de Formule 1 verreden.

De Formule 3 kwam vorig jaar en dit jaar wel naar Zandvoort, steeds voor de voorlaatste ronde van het kampioenschap. Op de Formule 3-kalender voor volgend jaar, die uit tien rondes bestaat, ontbreekt Zandvoort. Het seizoen eindigt begin september in Italiƫ. De Formule 3 gaat volgend jaar voor het eerst naar Monaco.

Max Verstappen won zowel vorig jaar als dit jaar voor eigen publiek de Dutch GP. Volgend jaar huisvest Zandvoort de eerste race na de zomerstop. De Formule 1-kalender telt een recordaantal van 24 races.