Gestopte paralympisch zwemkampioene Zijderveld maakt comeback

Ruim een jaar nadat ze op de Paralympische Spelen in Tokio haar carrière had afgesloten met twee gouden medailles, maakt zwemster Chantalle Zijderveld al weer haar rentree. De pas 22-jarige Zijderveld besloot vorig jaar om zich op haar maatschappelijke carrière te gaan richten. De paralympisch kampioene komt nu terug op dat besluit en gaat toewerken naar de Spelen van Parijs in 2024.

“Ik ben altijd op redelijk niveau blijven trainen en deed ook mee aan nationale wedstrijden. Maar ik begon de topsport toch te missen”, zegt de zwemster uit Amersfoort, die werd geboren zonder rechterhand. “Mijn werkgever begreep me goed en is gelukkig bereid om mee te werken aan een oplossing waarbij ik de draad weer op kan pakken.”

Zijderveld pakte in Tokio goud op de 100 meter schoolslag en 200 meter wisselslag. Daarnaast nam ze twee zilveren en één bronzen medaille mee uit de Japanse hoofdstad. Ze gaat zich op weg naar Parijs vooral richten op de 100 school en 50 vrij.