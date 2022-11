NBA-club Brooklyn Nets stuurt coach Nash weg na slechte start

De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets heeft hoofdcoach Steve Nash ontslagen vanwege de slechte seizoensstart van de club. De Nets, die met Kyrie Irving en Kevin Durant over twee topspelers beschikken, wonnen slechts twee van hun eerste zeven wedstrijden in de NBA. Nash (48) werkte ruim twee jaar als coach bij de club uit New York.

De Canadees speelde zelf jaren in de NBA. Hij werd in zijn periode bij Phoenix Suns twee keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de competitie, in 2005 en 2006. Nash speelde ook voor Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers. Hij behoorde tot de beste spelmakers in de NBA.

Afgelopen seizoen werd Brooklyn Nets in de eerste ronde van de play-offs overklast door Boston Celtics (0-4). Nash kreeg afgelopen week te maken met een rel rond Irving, die onder vuur kwam te liggen vanwege een bericht op sociale media dat als antisemitisch werd gezien. Het zorgde ook binnen de Nets voor verdeeldheid.