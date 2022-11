Tennisser Djokovic trekt zegereeks door in Parijs

Tennisser Novak Djokovic zet zijn zegereeks voorlopig voort in Parijs. De Serviër won in de tweede ronde van het masterstoernooi van de Amerikaan Maxime Cressy: 7-6 (1) 6-4. Djokovic had aan één break genoeg om de partij naar zich toe te trekken.

De 35-jarige Serviër, die een ‘bye’ had in de eerste ronde, won het masterstoernooi van Parijs vorig jaar al voor de zesde keer. Djokovic boekte dinsdagavond tegen Cressy zijn zeventiende overwinning op rij op de ATP Tour. De afgelopen weken won hij de toernooien van Tel Aviv en Astana. Djokovic voerde zijn totaal aantal ATP-titels op naar negentig.

Na het winnen van Wimbledon in de zomer moest de Serviër de US Open en de daarop voorbereidende toernooien in Noord-Amerika overslaan omdat hij zonder coronavaccin niet kon meedoen. Djokovic, die zakte naar plek zeven op de wereldranglijst, maakte in september zijn rentree op het toernooi om de Laver Cup en trok daarna zijn op Wimbledon ingezette zegereeks op de ATP Tour door.