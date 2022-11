Van de Zandschulp verliest in Parijs via tiebreaks van Dimitrov

Tennisser Botic van de Zandschulp is op het masterstoernooi van Parijs in de eerste ronde blijven steken. De 27-jarige Nederlander, nummer 35 van de wereld, moest het via twee tiebreaks afleggen tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-7 (5) 6-7 (5). Van de Zandschulp gaf in beide sets een break voorsprong uit handen.

De 31-jarige Dimitrov staat iets hoger op de wereldranglijst, op plek 28. De Bulgaar nam het eerder dit jaar al twee keer op tegen Van de Zandschulp. Op het hardcourt in Melbourne won Dimitrov in drie sets, op het gras van Queen’s zegevierde Van de Zandschulp in twee sets.

Op de indoor-hardcourtbaan in Parijs liet de Nederlander kansen liggen om Dimitrov opnieuw te verslaan. Zo kreeg Van de Zandschulp op 5-4 in de eerste set op eigen service een setpunt, maar juist op dat moment sloeg hij een dubbele fout. Het kostte hem uiteindelijk de game. In de tiebreak kwam de Nederlander met 4-3 voor, maar de set ging alsnog naar de Bulgaar.

In de tweede set verspeelde Van de Zandschulp een voorsprong van 4-2. Na het beslissende punt voor Dimitrov in de tiebreak sloeg de Nederlander uit frustratie zijn racket kapot op de baan.

Vorige week bereikte de nummer 1 van Nederland in Basel wel de tweede ronde, waarin hij het moest afleggen tegen Carlos Alcaraz, de Spaanse aanvoerder van de wereldranglijst.