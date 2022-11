Veldrijdster Van Empel heerst ook in Koppenbergcross

Fem van Empel heeft de Koppenbergcross gewonnen, de eerste wedstrijd om de X2O-Trofee. De Brabantse veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal bereikte met grote voorsprong de finish die lag aan het einde van een klim over kasseien. Al bij de tweede doorkomst was ze er alleen vandoor gegaan.

Op 50 seconden finishte Denise Betsema als tweede en op 1.14 completeerde Shirin van Anrooij een volledig Nederlands podium.

Van Empel (20) won dit seizoen inmiddels zeven van de acht crossen waar ze aan de start stond, waaronder alle veldritten om de wereldbeker. Op de Koppenberg nam ze meteen een voorsprong in het klassement. Dat wordt in de strijd om de X2O-trofee, in tegenstelling tot in de wereldbeker, opgemaakt op basis van tijd. Voor de eindwinnaar na acht wedstrijden ligt een bedrag van 30.000 euro klaar.

Van Empel had vooraf al aangegeven dat de cross in Oudenaarde bij haar hoog staat aangeschreven. “Het was de derde keer dat ik hier reed. Misschien is drie keer wel scheepsrecht”, sprak ze na afloop lachend bij tv-zender Sporza. “Het was niet echt mijn bedoeling om zo lang alleen op kop te rijden, maar ik merkte dat de benen goed waren en dacht: ik doe een poging.” Met het oog op de strijd om de Europese titel, zaterdag in Namen, leek het haar een goede inspanning. “Ik had anders een intensieve training gedaan. Ik denk dat dat hier ook gelukt is.”