Brinkman zet na titel in trailrunnen nu alles op marathon Parijs

Atlete Nienke Brinkman geeft vanaf nu prioriteit aan de Olympische Spelen in Parijs. “Ik wil daar meedoen op de marathon en goed lopen. Dat is het grote doel”, zegt ze enkele dagen nadat ze zich op het Portugese eiland Madeira kroonde tot de beste trailrunner van de wereld.

De route naar Parijs heeft ze nog niet bedacht. “Ik ga daar de komende maanden over nadenken. Ik moet in ieder geval volgend jaar een marathon lopen om de olympische limiet te halen. Waar en wanneer weet ik nog niet, maar het wordt waarschijnlijk een voorjaarsmarathon.”

De 29-jarige Brinkman stuntte dit voorjaar met een Nederlands record van 2.22.51 in de marathon van Rotterdam en won in de zomer als eerste Nederlandse vrouw een medaille op de marathon bij de EK atletiek. Ze behaalde het brons in M√ľnchen.

Ze combineert het lopen op de weg met trailrunning, hardloopwedstrijden over moeilijk begaanbare bergpaadjes. Ze won dit jaar al drie klassiekers in deze discipline en sloot afgelopen weekeinde af met de eindzege in de vijfdaagse finale van de World Series. In vijf etappes legde ze in totaal 105 kilometer af en overwon ze 7000 hoogtemeters. Brinkman won het algemeen klassement, de prijs voor beste klimmer en de prijs voor beste sprinter.

“De focus ligt op Parijs, maar ik zal het trailrunnen erbij blijven doen”, zegt de atlete, die woont en werkt in Zwitserland. “Ik vind het leuk om te doen, het is een fijne afwisseling. Vooral als je een lange tijd hebt gefocust op de weg en veel op snelheid hebt gelet, is het lekker om daarnaast even niet te kijken naar hoe hard je nou loopt en gewoon te genieten van het uitzicht in de bergen. Bovendien brengt het me veel; ik word er sterk van, bouw veel kilometers op en het maakt mijn hoofd klaar voor een nieuw marathonblok.”

Tijden zijn voor Brinkman even minder interessant. “Ik wil me eerst richten op de Spelen van Parijs. Dan lijkt het me beter om niet te fixeren op een supertijd die je wilt lopen. Ik hou me dus niet bezig met het verbeteren van het Nederlands record. Ik denk dat het vanzelf komt als het goed gaat.”