Cricketers boeken eerste zege in tweede ronde WK T20

De Nederlandse cricketers hebben op het WK T20 in Australiƫ na drie nederlagen hun eerste zege geboekt in de tweede ronde. Oranje, dat al geen kans meer maakte op plaatsing voor de halve finales, versloeg Zimbabwe met vijf wickets.

In de slagbeurt had Max O’Dowd met 52 runs een belangrijk aandeel in de partij waarin Zimbabwe strandde met 117 runs in 19.2 overs, Nederland had maar 18 overs nodig om te komen tot een score van 120-5 met nog 12 ballen over. Drie wickets kwamen op naam van Paul van Meekeren.

Zimbabwe was eerder verrassend te sterk geweest voor Pakistan, maar is door de nederlaag ook kansloos voor het bereiken van de halve finales.

Het is de tweede keer dat Nederland een duel in de tweede ronde van een WK T20, de zogenoemde Super 12, weet te winnen. De vorige winst dateerde van 2014, toen Engeland verrassend ruim werd verslagen. T20 staat voor Twenty20, een verkorte versie van cricket waardoor wedstrijden doorgaans niet langer dan 3 uur duren. Sinds 2007 is er een WK in deze vorm.