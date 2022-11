FC Utrecht in januari zonder supporters naar FC Twente

FC Utrecht mag zondag 22 januari geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen FC Twente. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede heeft dat besloten op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en FC Twente.

In september vorig jaar ging het mis toen Twente en Utrecht het tegen elkaar opnamen. Een groep fans van Utrecht misdroeg zich. Politiemensen en stewards van FC Twente raakten daarbij gewond. “Daarnaast zijn er diverse vernielingen aangericht en zijn supporters van FC Utrecht uit het veiligheidsvak gebroken. Dit leverde onveilige situaties op voor andere bezoekers van de voetbalwedstrijd”, aldus de gemeente Enschede.

Het is de bedoeling dat supporters van FC Utrecht in het nieuwe voetbalseizoen wel weer welkom zijn in Enschede.