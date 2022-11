Honkballers Phillies nemen weer de leiding in World Series

De honkballers van Philadelphia Phillies hebben opnieuw de leiding genomen in de World Series. In het eerste thuisduel met Houston Astros werd met duidelijke cijfers gewonnen: 7-0. Dat bracht de stand in de best-of-seven serie op 2-1.

De eerste twee wedstrijden waren in Houston, waar de thuisploeg na een nederlaag in het openingsduel de stand zaterdag weer gelijk had getrokken.

Vanwege het slechte weer moest de wedstrijd in Philadelphia met een dag worden uitgesteld. De thuisploeg stond na twee innings al met 4-0 voor, met dank ook aan de startende werper Ranger Suárez. De linkshandige Venezolaan kreeg in de vijf innings dat hij op de heuvel stond geen punt tegen. Na hem mochten vier verschillende werpers het karwei afmaken, allen behielden de nul. Daar stonden vijf homeruns, een record in de World Series, tegenover.

Woensdag volgt de vierde wedstrijd, opnieuw in Philadelphia. Voor de Astros is het de vierde deelname aan de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen in zes jaar. De Phillies spelen voor het eerst sinds 2009 om de belangrijkste titel in het honkbal.