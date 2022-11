Juventus mag ondanks nederlaag Europa League in

Juventus is ook na de winterstop nog actief in Europa. De Italiaanse club verloor woensdag de laatste groepswedstrijd in de Champions League van Paris Saint-Germain (1-2). Doordat concurrent Maccabi Haifa ook onderuitging, met 6-1 tegen Benfica, eindigde Juventus als derde in de poule. Daarmee plaatste het team van trainer Massimiliano Allegri zich voor de tussenronde van de Europa League.

Kylian Mbappé zette PSG al in de 13e minuut op voorsprong. De Franse aanvaller speelde Federico Gatti door de benen en trof via de binnenkant van de paal doel. Verdediger Leonardo Bonucci maakte kort voor rust, op aangeven van Juan Cuadrado, gelijk.

Nuno Mendes werd matchwinner voor Paris Saint-Germain. De Portugees kwam in de 68e minuut in het veld en scoorde vrijwel direct (1-2).

PSG dacht zich dankzij de winst te verzekeren van de eerste plek in de groep. Benfica maakte echter kort voor tijd de 6-1 bij Haifa. Dat was voor het elftal van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt precies voldoende om Paris Saint-Germain voor te blijven en als eerste te eindigen.