Selinger stopt als bondscoach volleybalsters Oranje

Avital Selinger stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Selinger was twee jaar coach van Oranje, dat vorige maand op het WK in eigen land strandde in de tweede groepsfase. Het contract van de zoon van voormalig mannenbondscoach Arie Selinger liep na het WK af.

De 63-jarige Selinger blijft actief als talentcoach, een functie die hij sinds november 2020 combineerde met het bondscoachschap. Eerder had hij de Nederlandse vrouwen tussen 2004 en 2011 onder zijn hoede.

“De uitdaging die ik eind 2020 met het team en de staf ben aangegaan was groot, en ik heb ervan genoten”,zegt Selinger op de website van volleybalbond Nevobo. Mede door het wegvallen van speelsters als Lonneke Slöetjes (gestopt) en later Robin de Kruijf, Yvon Beliën en Maret Grothues (niet meer beschikbaar voor Oranje) moest hij versneld verjongen. “Het fundament voor de lange termijn is gelegd, en ik keer terug naar de opleiding. Het is belangrijk voor de continuïteit van het vrouwenteam dat we blijven investeren in het opleiden van nieuwe speelsters. De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK, en voor mij is het nu genoeg geweest.”

Met een combinatie van routine en jeugd kwam Oranje tekort om in de buurt te komen van de vier jaar eerder behaalde vierde plaats. “Hoewel het resultaat op het WK niet was wat we hoopten, is er in de periode daarvoor wel de basis gelegd voor een verjongd nationaal team dat een reële kans maakt op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs”, zegt technisch directeur Herman Meppelink. “Ook voor de jaren daarna staat er voldoende talent in de startblokken.”

Selinger was in zijn eerste periode als bondscoach succesvoller met goud op de World Grand Prix in 2007 en zilver op het EK van 2009. Hij volgde in 2020 de Italiaan Giovanni Caprara op, die er niet in was geslaagd kwalificatie voor de Spelen van Tokio af te dwingen. Onder Selinger eindigde Oranje in de zomer van 2021 als zevende in de Volleyball Nations League. In het najaar werd de ploeg vierde op het EK.

Na een moeizaam optreden in de Nations League afgelopen zomer, werd gehoopt dat Oranje met de steun van het publiek ver kon komen op het WK. Maar de doelstelling – het bereiken van de kwartfinales – werd niet gehaald.

Met een nieuwe bondscoach moet Nederland nu proberen zich te kwalificeren voor de Spelen van Parijs 2024.