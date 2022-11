VS opnieuw te sterk voor waterpolosters Oranje

De Nederlandse waterpolosters hebben de eerste wedstrijd in de World League Super Final verloren. Regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten was in Santa Cruz met 9-6 te sterk. De periodestanden waren 3-2 2-0 3-2 1-2. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Lola Moolhuijzen (2), Bente Rogge, Vivian Sevenich, Brigitte Sleeking en Maartje Keuning.

Het duel was een herhaling van de WK-finale die Nederland in juni met 11-7 verloor. Vrijdag oefenden beide teams nog in Utrecht, niet in hun sterkste opstelling. Ook toen won de VS, met 12-11.

Het toernooi op Tenerife gaat voor de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis donderdag verder met een wedstrijd tegen Italiƫ.