Basketballers Bucks behouden ongeslagen status in NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben voor de zevende keer op rij gewonnen in de NBA en behouden daarmee als enige ploeg hun ongeslagen status. De ploeg was met 116-91 te sterk voor Detroit Pistons. Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam weer eens het voortouw met 32 punten en 12 rebounds. De Bucks zijn bezig met een van de beste competitiestarts in hun bestaan.

Toronto Raptors kende geen genade met San Antonio Spurs en won met liefst 43 punten verschil: 143-100. Zeven spelers van de ploeg uit Canada scoorden in de dubbele cijfers, met Gary Trent Jr. (24 punten) en Pascal Siakam (22 punten en 11 rebounds) als uitschieters. Het was de vijfde zege van de Raptors in dit seizoen.

Luka Doncic was uitblinker bij Dallas Mavericks, dat met 103-100 won van Utah Jazz. Doncic noteerde 33 punten. Het was al de zevende wedstrijd op rij dat de Sloveense vedette van de Mavericks meer dan 31 punten maakte; hij is nu de derde speler in de historie van de NBA die dit heeft gepresteerd.