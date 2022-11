Brand is niet voldoende hersteld en slaat EK veldrijden toch over

Lucinda Brand doet komend weekend toch niet mee aan de EK veldrijden in het Belgische Namen. De titelhoudster is naar eigen zeggen nog niet voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje.

“Het herstel van de hand gaat supergoed en in een wegkoers had ik zeker uit de voeten gekund”, aldus Brand. “Maar voor de cross en Namen in het bijzonder zijn technische vaardigheden en controle zo belangrijk dat ik moet concluderen dat 80 procent herstel niet voldoende is om voor de winst te kunnen gaan zaterdag. De komende week blijf ik mij focussen op mijn herstel en training om de laatste stap naar ‘race ready’ te zetten.”

De 33-jarige Brand ging onlangs bij de verkenning van het parcours voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor onderuit en liep daarbij een breuk in haar rechterhand op. Brand ging er toen van uit dat ze de EK aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Volgens bondscoach Gerben de Knegt had ze van artsen echter toestemming gekregen om mee te doen.

Bij de vrouwen bestaat de Nederlandse ploeg uit onder anderen Marianne Vos en Fem van Empel. De 20-jarige Van Empel won dit seizoen alle vier wereldbekerwedstrijden die zijn verreden. Ze had op de EK ook kunnen meedoen aan de beloften-categorie, maar kiest ervoor om ‘gewoon’ bij de elite te rijden.

Bij de mannen ontbreekt Corné van Kessel omdat hij zich niet wedstrijdfit voelt. De bond had zowel Brand als Van Kessel wel ingeschreven.

De vrouwen strijden zaterdag om de Europese titel, de mannen een dag later.