Formule 1-fans horen later of ze in 2023 naar Zandvoort mogen

De toewijzing van tickets voor de Dutch GP van volgend jaar in Zandvoort heeft vertraging opgelopen. Volgens een woordvoerder wordt voor alle nieuwe aanvragen pas later bekend of deze zijn toegewezen. “Dit uitstel is nodig omdat we meer tijd nodig hebben”, zegt hij.

Eigenlijk zouden Formule 1-fans uiterlijk woensdag duidelijkheid hebben gekregen of zij kaarten zouden krijgen, staat op de website van het evenement. Aanvragen konden tot 16 september worden gedaan, waarna de organisatie die ging bekijken. Fans zijn inmiddels op de hoogte gesteld over het uitstel. Bij de afgelopen edities kon door de grote belangstelling niet iedereen erheen die wilde.

Wereldkampioen Max Verstappen won zowel vorig jaar als dit jaar voor eigen publiek de Dutch GP. Volgend jaar augustus huisvest Zandvoort de eerste race na de zomerstop in de Formule 1.