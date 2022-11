PSV met Drommel, De Jong en Madueke

PSV speelt donderdagavond (21.00 uur) bij het Noorse Bodø/Glimt met Luuk de Jong en Noni Madueke in het elftal. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft beide spelers, pas sinds kort weer beschikbaar na blessures, een plaats in de basis gegeven. Dat geldt ook voor doelman Joël Drommel, die doorgaans op de bank zit.

Xavi Simons zit ook op de bank. Dat geldt eveneens voor onder anderen Cody Gakpo. Vermoedelijk krijgen ze rust met het oog op het topduel van zondag in de Eredivisie met Ajax. Middenvelder Ibrahim Sangaré ontbreekt. Hij is ziek thuisgebleven.

Evenals Arsenal is PSV in deze groep al zeker van een plaats in de volgende ronde. De Eindhovenaren hebben nog een kansje als eerste in de poule te eindigen, al staat de Engelse topclub er beter voor.

PSV moet het in Noorwegen doen zonder fans in het uitvak vanwege een door de UEFA opgelegde straf na ongeregeldheden bij het duel met Arsenal in Londen.