Turnsters Visser en Volleman in actie tijdens WK-meerkampfinale

Turnsters Naomi Visser en Tisha Volleman komen in actie in de meerkampfinale bij de WK turnen in Liverpool. Voor de 21-jarige Visser, die zich als negende plaatste voor de eindstrijd, is het al de vierde keer dat ze in de meerkampfinale van een WK aantreedt. Eerder turnde ze ook al in de WK-finales van 2018, 2019 en 2021. Haar beste eindresultaat leverde ze vorig jaar, toen ze vijfde werd.

De 23-jarige Volleman turnt in Liverpool haar eerste WK-meerkampfinale. Volleman, die haar vijfde WK turnt, plaatste zich als 19e voor de eindstrijd.

In de finale zullen de ogen vooral gericht zijn op de Braziliaanse Rebeca Andrade. Ze won in 2020 olympisch zilver op de meerkamp en plaatste zich als eerste voor de finale en heeft kans op haar eerste wereldtitel. In de strijd om het goud krijgt ze concurrentie van onder meer de Amerikaanse turnsters Shilese Jones en Jade Carey, die hun land dinsdag nog aan de wereldtitel voor landenteams hielpen.

De meerkampfinale in Liverpool begint om 19.45 uur. Rond 22.15, na de rondgang langs de vier toestellen, is bekend welke turnsters op het podium eindigen.