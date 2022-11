Wereldtitel allround naar Andrade, bijrol Nederlandse turnsters

Turnster Rebeca Andrade uit Brazilië is de nieuwe wereldkampioene in de meerkamp. Andrade, die vorig jaar nog olympisch meerkampzilver won, kwam na een sterke meerkamp tot 56,899 punten. De 23-jarige turnster is daarmee de eerste Braziliaanse wereldkampioene in de meerkamp bij de vrouwen. Tot op heden won alleen Jade Barbosa een meerkampmedaille bij de WK voor Brazilië: in 2007 greep zij brons.

In Liverpool ging het zilver naar de Amerikaanse Shilese Jones (55,399) en het brons naar de Britse Jessica Gadirova (55,199). Gadirova is de eerste Britse vrouw die een WK-medaille in de meerkamp wint.

De Nederlandse Tisha Volleman behaalde de zestiende plaats (51,532) in haar eerste WK-meerkampfinale. De Eindhovense turnster draaide een wedstrijd zonder grote fouten, met onder meer een 13,133 aan brug en een 13,400 op sprong.

Naomi Visser, die voor de vierde keer aantrad in de mondiale meerkampfinale, kwam niet verder dan plek achttien (50,665). Voor de Nederlands meerkampkampioene, die zich als negende had geplaatst, ging het mis aan het eerste toestel brug. Ze toucheerde bij een combinatie van twee elementen de grond en moest niet veel later ook het toestel tussentijds verlaten, wat haar de nodige puntenaftrek kostte. Aan brug kwam ze niet verder dan 12,033 punten en ook op balk kwam ze na een wiebelige oefening slechts tot 11,866. Op sprong en vloer herpakte Visser zich. Visser eindigde vorig jaar nog als vijfde.

De Russische Angelina Melnikova, die vorig jaar de wereldtitel won, ontbrak in Liverpool. Turnsters uit Rusland en Belarus mogen vanwege de Russische inval in Oekraïne niet meedoen.