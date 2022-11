WK hockey voor mannen en vrouwen in 2026 in Nederland en België

Het WK hockey wordt in 2026 in Nederland en België gehouden, zo heeft de Nederlandse Hockey Bond (KNHB) bekendgemaakt. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Nederland een wereldkampioenschap voor zowel mannen als vrouwen mag organiseren.

Acht jaar geleden was Den Haag gastheer van een gecombineerd WK, in 1998 vond het eindtoernooi plaats in Utrecht.

Afgelopen zomer vond een deel van het WK voor de vrouwen ook op Nederlandse bodem plaats. De finale werd gespeeld in het Spaanse Terrassa. De hockeysters werden half juli wereldkampioen door Argentinië in de finale met 3-1 te verslaan.

Het WK voor mannen vindt begin volgend jaar plaats in het Indiase Bhubaneswar.