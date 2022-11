Basketballer Irving geschorst om antisemitische uitlatingen

De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving is door zijn NBA-club Brooklyn Nets voor zeker vijf wedstrijden geschorst. De Nets besloten daartoe nadat Irving op zijn sociale media promotie maakte voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap. Nadat er commotie over ontstond, weigerde Irving daar volgens zijn club excuses voor aan te bieden.

In een verklaring laat de NBA-club weten “ontsteld” te zijn door de reactie van de sterspeler. De Nets vinden het “diep verontrustend dat Irving faalde antisemitisme te verwerpen terwijl hij de kans kreeg dit te doen”. Omdat dit in strijd is met de waarden van de club en volgens de Nets “het team kan schaden” is besloten om Irving te schorsen.

De beslissing komt één dag nadat Irving en de Brooklyn Nets ieder 500.000 dollar schonken aan organisaties die zich inzetten tegen haat en intolerantie naar aanleiding van de tweet van de basketballer. “Ik ben me bewust van de negatieve impact van mijn post tegenover de Joodse gemeenschap en ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei Irving er eerder deze week over. Deze verklaring was voor de Nets echter niet voldoende.