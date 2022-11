Formule 1-coureur De Vries vindt leeftijd weinig zeggen

Hoewel het huidige Formule 1-seizoen nog bezig is, mag het nieuwe wat Nyck de Vries betreft al beginnen. De Friese coureur kreeg vorige maand te horen dat hij een van de twee coureurs wordt van AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. “Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Ongeacht mijn leeftijd of hoe ik hier ben gekomen, ik denk dat dat niet relevant is”, zegt de 27-jarige De Vries in de podcast Beyond The Grid.

De Vries maakte dit seizoen als vervanger van Alexander Albon in Monza zijn debuut in de Formule 1. Hij eindigde als negende en pakte 2 punten. De jaren daarvoor wachtte De Vries, kampioen in de Formule 2 en Formule E, lang op zijn kansen. De Vries hield er op momenten rekening mee dat zijn Formule 1-droom nooit werkelijkheid zou worden.

“Voor mij persoonlijk is het duidelijk een reis door een achtbaan geweest en het voelt zelfs – een beetje – beter om nu de kans te krijgen. Ik denk dat het uiteindelijk het belangrijkste is om de kans te krijgen wanneer de tijd rijp is”, aldus De Vries, die bij AlphaTauri de vijf jaar jongere Yuki Tsunoda als ploeggenoot krijgt. “Toen hij in de Formule 2 zat, was ik een van zijn grootste supporters. Hij is een vermakelijke jonge kerel en hij is niet bang om zijn mening te uiten. Hij is erg getalenteerd en erg snel. Ik weet zeker dat we samen een geweldige tijd zullen hebben en ik kijk ernaar uit om met hem te racen. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik een kleinere teamgenoot heb dan ik. Maar we hebben wel dezelfde schoenmaat.”