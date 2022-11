Honkballers Astros één zege verwijderd van winst World Series

De honkballers van Houston Astros hebben nog één overwinning nodig om voor de tweede keer kampioen van de Major League te worden. De Astros namen een voorsprong van 3-2 in de World Series door het vijfde duel met Philadelphia Phillies met 3-2 te winnen. De ploeg uit Houston kan de finale zaterdag voor eigen publiek in het Minute Maid Park beslissen.

Als de Phillies erin slagen om in de zesde wedstrijd de stand weer gelijk te trekken, wordt zondag de allesbeslissende zevende wedstrijd gespeeld. Houston Astros speelt ook dan thuis.

De ploeg uit Texas nam donderdag voor het eerst de leiding in deze World Series. Philadelphia Phillies had het eerste en derde duel gewonnen, maar steeds kwamen de Astros weer op gelijke hoogte. In Philadelphia slaagde de ploeg van manager Dusty Baker erin op ‘matchpoint’ te komen.

“Topteams winnen spannende wedstrijden”, zei Jeremy Peña, die in de vierde inning de Astros met een homerun op 2-1 bracht. Peña (25) had er in de eerste inning al voor gezorgd dat ploeggenoot José Altuve de 1-0 kon binnenlopen. Kyle Schwarber trok de stand in de gelijkmakende beurt gelijk uit een homerun. In de achtste inning scoorde opnieuw Altuve de 3-1, maar de Phillies kwamen direct terug tot 3-2. De slotinning stond bol van de spanning, maar gescoord werd er niet meer. “We weten dat we er nog niet zijn”, aldus Peña. “We gaan het proberen af te maken in Houston.”

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken. Vorig jaar stond de ploeg uit Texas ook in de World Series, maar toen moest Houston Astros het afleggen tegen Atlanta Braves.