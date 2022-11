Tennisster Schuurs voor derde keer naar laatste vier WTA Finals

Demi Schuurs heeft zich op de WTA Finals verzekerd van een plek in de halve finales van het dubbelspel. De 29-jarige specialiste versloeg in Fort Worth met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk de Chinese speelsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan met 7-6 (2) 6-3.

Schuurs en Krawczyk waren het toernooi in Texas (Verenigde Staten) begonnen met een nederlaag tegen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechiƫ, maar ze waren wel te sterk voor het Amerikaanse duo Coco Gauff/Jessica Pegula.

Voor Schuurs is het de derde keer dat ze weet door te dringen tot de laatste vier van het eindejaarstoernooi. Ook in 2019 en 2021 reikte ze tot de halve eindstrijd. Beide keren slaagde ze er niet in de finale te halen.

Het toernooi duurt tot en met maandag.