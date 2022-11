Tennisster Swiatek als groepswinnaar naar laatste vier WTA Finals

Tennisster Iga Swiatek heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld won ook haar tweede partij op de indoor-hardcourtbaan in de Amerikaanse stad Fort Worth (Texas) op overtuigende wijze. Swiatek versloeg Caroline Garcia uit Frankrijk met 6-3 6-2.

De 21-jarige Poolse, die dit jaar al acht toernooien won, was het slottoernooi met de acht beste tennissters van het seizoen begonnen met een soepele zege op de Russin Daria Kasatkina (6-2 6-3). Met twee overwinningen is Swiatek al zeker van de eerste plaats in de poule.

De strijd om de tweede plek en daarmee eveneens plaatsing voor de halve finales gaat tussen Kasatkina en Garcia. Zij nemen het zaterdag in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar op; de winnares gaat door. Kasatkina boekte donderdag tegen de Amerikaanse tiener Coco Gauff haar eerste overwinning op de WTA Finals: 7-6 (6) 6-3. De Russin kwam in de eerste set terug van een achterstand van 4-1.