Wielrenner Lampaert na Tour-succes nog drie jaar bij Quick-Step

Wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl heeft Yves Lampaert langer vastgelegd. De 31-jarige Belgische renner tekende bij tot het einde van 2025.

Lampaert staat bekend als een specialist voor de klassiekers én een sterke tijdrijder. De Belg droeg afgelopen zomer één dag de gele trui in de Tour de France, nadat hij de openingstijdrit in Denemarken had gewonnen.

Lampaert, die al sinds 2015 op de loonlijst staat bij de ploeg van manager Patrick Lefevere, won tijdens zijn carrière ook onder meer een etappe in de Ronde van Spanje, twee keer Dwars door Vlaanderen, werd Belgisch kampioen tijdrijden en greep de nationale titel op de weg.