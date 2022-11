NOC*NSF ziet aantal sporters flink dalen vanwege energieprijzen

Sportkoepel NOC*NSF ziet het aantal sportende Nederlanders flink afnemen als gevolg van de hoge energieprijzen. Volgens NOC*NSF blijkt uit een representatief onderzoek – uitgevoerd door Kantar – dat ruim 80.000 mensen zijn gestopt met sporten, omdat de kosten daarvoor te hoog werden voor ze. Ruim 300.000 mensen sporten minder vaak vanwege de prijsstijgingen en volgens de sportkoepel overweegt bijna een half miljoen Nederlanders te stoppen met sporten als de kosten verder stijgen.

Van de sportende Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar (zo’n 9,6 miljoen) heeft bijna 20 procent te maken met gestegen prijzen voor bijvoorbeeld een abonnement of lidmaatschap als gevolg van de hogere energiekosten die worden doorberekend door hun sportaanbieder. In 38 procent van die gevallen is het tarief met 5 tot 10 procent omhoog gegaan.

“De druk op de sport als gevolg van de hoge energieprijzen wordt nu helaas zichtbaar”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. “We staan al op achterstand door de coronajaren en we leven in tijden van grote druk – ook financieel – waarbij het behoud van fysieke en mentale gezondheid voor iedereen juist tegenwicht biedt. We zeggen niet voor niets: sport dóet iets met je! Daar komt bij dat sport staat voor kansengelijkheid. Daarom is het extra pijnlijk om te zien dat mensen met een lager inkomen het eerst moeten besluiten om te stoppen.”

De Nederlandse bonden hebben hebben de overheid de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroepen om voor sportaanbieders met een regeling te komen om de sterk gestegen energielasten op te vangen. Ook pleiten ze voor het opzetten van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.