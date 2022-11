Onverslaanbare Schouten grijpt derde zege Marathon Cup

Irene Schouten is nog altijd onverslaanbaar op de marathon. De 30-jarige schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander was ook in de derde wedstrijd om de Marathon Cup de sterkste.

Schouten, die eerder in Amsterdam en in Enschede had gezegevierd, werd op het podium vergezeld door ploeggenoten Arianna Pruisscher en Marijke Groenewoud.

AH Zaanlander was de gehele wedstrijd actief in ontsnappingen. Na een samensmelting ging Pruisscher er solo vandoor, waarna Schouten en Groenewoud even later aanhaakten. Ze reden vervolgens gezamenlijk naar de streep.

Achter drievoudig olympisch kampioene Schouten legde Pruisscher beslag op de tweede plaats. Groenewoud werd derde.

Bij de mannen was Bart Hoolwerf de snelste. De schaatser van Team Reggeborgh versloeg de Belg Bart Swings van Team IKO. Reggeborgh-ploeggenoot Gary Hekman eindigde op de derde plaats.

Swings, de winnaar van de tweede Marathon Cup in Enschede, houdt de leiding in het klassement.