Quartararo start voor WK-leider Bagnaia in slotrace MotoGP

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo begint zondag vanaf de tweede startrij aan de Grote Prijs van Valencia, de slotrace van het seizoen in de MotoGP. Quartararo kan zijn wereldtitel in de koningsklasse alleen prolongeren als hij wint in Valencia en zijn Italiaanse rivaal Francesco Bagnaia niet hoger eindigt dan de vijftiende plaats. Bagnaia start in Valencia een rij achter zijn Franse rivaal.

Quartararo zette in de kwalificatie de vierde tijd neer, Bagnaia de achtste. De Ducati-coureur verdedigt in de slotrace een voorsprong van 23 punten op de wereldkampioen van vorig jaar.

De Spanjaard Jorge Martin pakte voor eigen publiek poleposition in 1.29,621, voor zijn landgenoot Marc Márquez. De Australiër Jack Miller kwalificeerde zich als derde, ondanks een val aan het einde van de kwalificatie.

Quartararo voerde in de eerste maanden van het seizoen het WK-klassement aan, maar in het tweede deel van het jaar werd hij overvleugeld door Bagnaia. De Italiaan won al zeven grands prix, Quartararo zegevierde drie keer.