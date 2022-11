Schuurs weer door op WTA Finals: ik hoor thuis op dit niveau

Tennisster Demi Schuurs krijgt op de WTA Finals in Fort Worth weer de bevestiging dat ze in het dubbelspel tot de wereldtop behoort. De 29-jarige Limburgse bereikte voor de derde keer in haar carrière de halve finales van het eindejaarstoernooi. Steeds deed ze dat met een andere dubbelpartner.

“Supermooi om weer de halve finales te halen. Voor de derde keer, met drie verschillende partners”, zei Schuurs, die in Fort Worth samenspeelt met de Amerikaanse Desirae Krawczyk. Het duo, dat zich als laatste kwalificeerde voor de WTA Finals, bereikte in Texas de laatste vier door het Chinese koppel Xu Yifan/Yang Zhaoxuan te verslaan: 7-6 (2) 6-3.

“We hadden een heel sterke poule met de Tsjechen, het duo Pegula/Gauff en ook de Chinezen. Het blijft bijzonder om door te gaan, het geeft ook mij wel vertrouwen”, zegt de Nederlandse dubbelspecialiste. “Ik heb maar weer bewezen waarom ik hier op dit niveau thuis hoor.”

Schuurs en Krawczyk eindigden in hun poule met twee zeges en één nederlaag als tweede achter Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, de olympisch kampioenen uit Tsjechië. Krejcikova en Siniakova wonnen dit jaar drie van de vier grandslams.

Schuurs haalde ook in 2019 en 2021 de halve finales van de WTA Finals, het toernooi voor de beste acht tennissters en beste acht dubbels van het seizoen. Beide keren slaagde ze er niet in door te dringen tot de eindstrijd.