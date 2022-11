Turnsters Veerman en Visser buiten de medailles in brugfinale

Turnsters Sanna Veerman en Naomi Visser zijn in de brugfinale bij de WK turnen in Liverpool buiten de medailles geëindigd. De 20-jarige Veerman was de beste Nederlandse met een vijfde plek. Veerman kwam na een sterke oefening tot 14,166 punten.

Nederlands meerkampkampioene Visser (21) kwam vrijwel aan het begin van haar oefening al ten val bij de kip-handstand en verloor daardoor direct een punt. Visser kon haar oefening wel zonder grote fouten vervolgen, maar met 13,233 punten kwam ze slechts tot plek zeven.

De Chinese Wei Xiaoyuan verdedigde in Liverpool met succes haar wereldtitel. Zij kwam tot 14,966 punten. Het zilver was voor de Amerikaanse Shilese Jones (14,766). Olympisch brugkampioene Nina Derwael uit België eindigde met 14,700 punten op de derde plaats.

In 2001 stonden er voor het laatst twee Nederlandse turnsters in een WK-brugfinale. Destijds waren dat Verona van de Leur en Renske Endel. Laatstgenoemde was in 2001 de laatste Nederlandse turnster die een WK-medaille greep aan brug. Endel won toen zilver.