Waterpolosters verliezen van Spanje in halve finales World League

De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij de superfinale van de World League niet kunnen plaatsen voor de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis moest het in de halve finales op Tenerife met 14-10 (2-2 4-2 3-3 5-3) afleggen tegen Europees kampioen Spanje.

Bij het EK van afgelopen zomer verloor Oranje in de halve finales ook al van Spanje (7-10). De ploeg van Doudesis greep in Split daarna naast het brons. Zondag kunnen de waterpolosters nog wel als derde eindigen in de World League. Ze moeten dan de verliezer van de halve finale tussen de Verenigde Staten en Hongarije verslaan.

Nederland verloor in de groepsfase van de World League met 9-6 van de Amerikaanse vrouwen en versloeg daarna Italiƫ met 18-17. De laatste groepswedstrijd tegen Canada ging via strafworpen verloren. Met 4 punten kwalificeerde Oranje zich desondanks als nummer 2 van de groep voor de halve finales.

Tegen Spanje moest de ploeg van Doudesis steeds in de achtervolging. De Spaanse waterpolosters namen iedere keer een kleine voorsprong en het lukte Oranje maar niet om het initiatief over te nemen. Brigitte Sleeking en Lola Moolhuijzen maakten beiden drie doelpunten. De andere goals kwamen van Bente Rogge (twee), Marit van der Weijden en Maartje Keuning.

De waterpolosters pakten dit jaar brons op het WK in Boedapest en eindigden als vierde op het EK. Nederland doet voor de achtste keer sinds 2004 mee aan de Super Final van de World League. Oranje wist twee keer een medaille te winnen: brons in 2015 en zilver in 2018. De Verenigde Staten wonnen de World League al veertien keer.