Zwemster Toussaint grijpt naast medailles bij wereldbeker in VS

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de wereldbeker kortebaan in Indianapolis geen medaille kunnen veroveren op de 100 meter rugslag. De houdster van het Nederlands record (55,17 seconden) tikte in de finale als vijfde aan in 56,72. De winst ging naar de pas 17-jarige Amerikaanse Bella Sims (55,75).

Toussaint had zich met 57,37 ook als vijfde geplaatst voor de finale in het Amerikaanse 25-meterbad. De 28-jarige rugslagspecialiste sloeg vorige maand de eerste wereldbeker van dit seizoen in Berlijn over vanwege een gebroken middelvinger, opgelopen bij het aantikken. Toussaint deed vorige week wel mee in Toronto, waar ze haar vinger echter opnieuw blesseerde. Desondanks behaalde ze in Canada wel vier finaleplaatsen. Een medaille pakken lukte echter niet.

Luc Kroon doet ook mee aan de wereldbeker in Indianapolis. De 21-jarige Volendammer eindigde als zesde in de finale van de 400 vrij en werd vijfde op de 1500 vrij. De zwemmers zijn in voorbereiding op de WK kortebaan van volgende maand in Melbourne.