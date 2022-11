Amerikaanse Ledecky zwemt tweede wereldrecord in een week tijd

De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky heeft voor de tweede keer in een week tijd een wereldrecord neergezet. De 25-jarige Ledecky verbeterde bij de wereldbeker kortebaan in Indianapolis het wereldrecord op de 800 meter vrije slag. Met 7.57,42 dook de Amerikaanse bijna 2 seconden onder het record dat de Spaanse Mireia Belmonte sinds 2013 op haar naam had staan (7.59,34).

Ledecky verbeterde vorige week in Toronto al het wereldrecord kortebaan op de 1500 meter vrije slag. De zevenvoudig olympisch kampioene dook in het Canadese 25-meterbad met 15.08,24 bijna 10 seconden onder het mondiale record uit 2019 van de Duitse Sarah Wellbrock (15.18,01). Ledecky heeft op de langebaan (50-meterbad) ook de wereldrecords op de 800 en 1500 vrij in handen.

Kira Toussaint eindigde in Indianapolis als zevende in de finale van de 200 meter rugslag (2.06,24). Het podium bestond volledig uit Amerikaanse zwemsters, met Beata Nelson als winnares (2.00,43). Luc Kroon eindigde in 1.42,98 als zesde op de 200 vrij. Danas Rapsys uit Litouwen zegevierde in 1.41,89.

De zwemmers sloten in de Verenigde Staten het wereldbekerseizoen af. Ze gaan zich nu voorbereiden op de WK kortebaan van volgende maand in Melbourne (13-18 december).