Cricketers sluiten WK af met verrassende zege op Zuid-Afrika

De Nederlandse cricketers hebben het WK T20 in Australië afgesloten met een verrassende overwinning op Zuid-Afrika. Oranje zegevierde in Adelaide met 158-145 en hield de Afrikaanse topploeg daardoor uit de halve finales. Voor Nederland was het bereiken van de laatste vier eerder al onmogelijk geworden.

De cricketers wonnen in de groepsfase van het WK van de Verenigde Arabische Emiraten en Namibië en plaatsen zich zo voor de tweede ronde, waarin de toplanden instroomden. Oranje moest het afleggen tegen de gerenommeerde cricketlanden Bangladesh, India en Pakistan, maar won vervolgens woensdag wel van Zimbabwe. De nationale ploeg sloot het WK af met een stunt tegen Zuid-Afrika.

Oranje begon na de verloren toss met batten en kwam tot een hoge score van 158 runs. Stephan Myburgh (37), Tom Cooper (35) en Colin Ackermann (41 not out) hadden hierin een grote bijdrage. Zuid-Afrika bleef daarna steken op 145 runs. Pakistan profiteerde van de Nederlandse stunt en kwalificeerde zich samen met India voor de halve finales. Uit de andere poule gaan Nieuw-Zeeland en Engeland door.