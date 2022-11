Deense tiener Rune houdt Djokovic van 39e masterstitel in Parijs

De Deense tiener Holger Rune heeft voor een stunt gezorgd door Novak Djokovic in Parijs van zijn 39e titel op een masterstoernooi af te houden. De 19-jarige Scandinaviër versloeg de Serviër in de finale met 3-6 6-3 7-5.

Rune maakte het na ruim 2,5 uur af op zijn tweede wedstrijdpunt, nadat hij in de zo’n 20 minuten durende laatste game liefst zes breakpoints had weggewerkt. Djokovic – die bij vlagen onherkenbaar was op de belangrijke momenten – besloot het duel met een mislukte volley, waarna Rune gestrekt op de baan ging liggen.

In de eerste set kende Djokovic weinig problemen met de onervaren Rune. De 21-voudig grandslamkampioen ging echter steeds meer fouten maken en had steeds meer moeite om de taaie en snelle Rune uit positie te krijgen. Rune daarentegen dwong Djokovic met regelmaat tot wanhoop met verfijnde dropshots en beheerste passings.

Op 5-5 in de derde set leverde Djokovic door een aantal slordigheden zijn servicegame in, waardoor Rune voor de titel mocht serveren. De Scandinaviër verloor de eerste twee punten op zijn eigen opslag, maar liet het niet op een beslissende tiebreak aankomen. Hij bleef opvallend koel op de belangrijke momenten, ook nadat hij op zijn eerste wedstrijdpunt nog wild een dubbele fout had geslagen.

Door zijn eerste masterstitel betreedt Rune maandag de mondiale top 10. Nooit eerder slaagde een Deen daar in. Bovendien is hij de eerste reserve voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht spelers van het seizoen in Turijn.

Djokovic had sinds Roland Garros niet meer verloren. Hij had twintig zeges op een rij geboekt. Hij won afgelopen zomer Wimbledon en was de voorbije weken ook de beste in Tel Aviv en Astana.

Rune wordt sinds kort begeleid door Patrick Mouratoglou, de voormalig coach van Serena Williams. De tiener is de jongste winnaar in Parijs Bercy sinds Boris Becker in 1986.