Feyenoord begint met Hartman tegen Volendam

Feyenoord speelt zondagmiddag (14.30 uur) met Quilindschy Hartman in de Eredivisie tegen FC Volendam. Trainer Arne Slot heeft de linksback, enkele dagen eerder invaller in het gewonnen Europese duel met Lazio, een plaats in de basis gegeven.

Santiago Giménez, de matchwinner tegen de Italianen, begint op de bank. In de spits krijgt Danilo de voorkeur. In de aanval heeft de Braziliaan gezelschap van onder anderen zijn landgenoot Igor Paixão, die eveneens van het begin speelt.

Feyenoord begint als de nummer 5 van de Eredivisie aan de wedstrijd, met 4 punten achterstand op koploper Ajax.