Houston Astros winnen World Series na overwinning op Phillies

De honkballers van Houston Astros zijn zaterdag (lokale tijd) voor de tweede keer kampioen van de Major League geworden. De ploeg uit Texas won het zesde duel met Philadelphia Phillies voor eigen publiek in het Minute Maid Park met 4-1. De stand in de World Series kwam daardoor op 4-2 voor de Astros.

De ploeg kwam donderdag voor het eerst op voorsprong. Philadelphia Phillies uit Pennsylvania won alleen het eerste en derde duel.

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken. Vorig jaar stond de ploeg ook in de World Series, maar toen werden de Atlanta Braves kampioen.