Philipsen verslaat Tourwinnaars Vingegaard en Thomas in Saitama

De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft in Japan de achtste editie van het Tour de France Saitama Criterium gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck versloeg de Tourwinnaars Jonas Vingegaard en Geraint Thomas in de sprint. Vingegaard, die reed in de gele trui die hij afgelopen zomer in Frankrijk veroverde, eindigde als tweede. Thomas kwam als derde over de finish. De Welshman was vier jaar geleden de sterkste in de Tour.

Philipsen (24) won in de afgelopen Ronde van Frankrijk twee etappes, waaronder de slotrit op de Champs-Élysées in Parijs. Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma, werd daar gehuldigd als eindwinnaar.

Het criterium in Japan wordt georganiseerd door de ASO, het bedrijf dat ook de Tour organiseert. De afgelopen twee jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

Dit keer waren wel weer heel wat renners van naam naar Japan gekomen, onder wie Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde, twee routiniers die hun carrière onlangs beëindigden. Ook onder anderen topsprinter Mark Cavendish, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en Steven Kruijswijk deden mee. Kruijswijk kwam voor het eerst sinds zijn uitvallen in de Tour de France in actie. De 35-jarige Nederlander liep bij een val in de vijftiende etappe onder meer een ontwrichte schouder en breuken in het sleutelbeen en schouderblad op.