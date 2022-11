Piqué voelt zich ‘bevrijd’ na afscheid bij FC Barcelona

Voor de Spaanse verdediger Gerard Piqué voelde het alsof een last van zijn schouders viel toen hij zaterdagavond van het veld in Camp Nou liep. De 35-jarige Piqué nam in een vol stadion afscheid van de Catalaanse fans. “De laatste maanden waren heel zwaar, maar nu voel ik me bevrijd”, zei Piqué tussen de tranen door. “Het was alsof er een last van mijn schouders viel toen ik van het veld liep.”

Piqué verraste de voetbalwereld eerder in de week door aan te kondigen dat hij tijdens het seizoen abrupt stopt met voetballen. De Catalaan was jarenlang een vaste waarde bij Barcelona, maar had dit seizoen geen basisplaats meer. Trainer Xavi geeft centraal achterin meestal de voorkeur aan spelers als Eric García, Ronald Araújo en Jules Koundé. Piqué, die eerder dit jaar zijn huwelijk met de Colombiaanse zangeres Shakira zag stranden, heeft naast zijn voetbalcarrière inmiddels ook een zakenimperium opgebouwd.

De verdediger vindt het nu mooi geweest wat betreft voetballen. Piqué mocht van Xavi in de thuiswedstrijd tegen Almería (2-0) nog een keer starten, met de aanvoerdersband om zijn bovenarm. In de slotfase kreeg hij een publiekswissel. Piqué werd na afloop door zijn medespelers een paar keer in de lucht gegooid en toegejuicht door de 92.000 toeschouwers. De fans riepen herhaaldelijk het woord ‘president’. Piqué wordt gezien als een toekomstige voorzitter van Barcelona

“Ik heb alles gegeven voor deze club. We hebben mooie en slechte dagen gehad, maar ik ben trots op wat we hebben gepresteerd. Volgens mij heb ik mijn werk goed gedaan”, zei Piqué, die na de uitwedstrijd van dinsdag tegen Osasuna echt stopt. “Na zo’n intense relatie met zoveel passie en liefde, is dit het moment om wat afstand te nemen. Maar ik weet zeker dat ik hier in de toekomst terugkeer. Mijn opa heeft me ooit lid gemaakt van deze club. Ik ben hier geboren en ik ga hier dood”, aldus Piqué, afkomstig uit de stad Barcelona.