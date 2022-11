Rolstoeltennisster De Groot pakt in Oss ook wereldtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft in Oss ook de officieuze wereldtitel gepakt. In de finale van de Wheelchair Singles Masters was ze met 6-2 6-2 duidelijk te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De 25-jarige De Groot won dit jaar en vorig jaar alle vier de grandslamtoernooien. In de zomer van 2021 kroonde ze zich ook tot paralympisch kampioene.

Bij de mannen ging de titel naar de Japanner Tokito Oda, die in eindstrijd de Brit Alfie Hewett met 6-4 6-3 versloeg. Bij de quads, spelers met een beperking aan zowel de armen als benen, voor mannen versloeg Sam Schröder landgenoot Niels Vink in de finale: 6-3 6-0.