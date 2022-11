Tennisster Rus verliest finale in Estland

Arantxa Rus is er niet in geslaagd een klein ITF-toernooi in Estland te winnen. De beste tennisster van Nederland verloor in Haabneeme in de finale van de Noorse Malene Helgø. Het werd 6-4 6-2 voor de nummer 396 van de wereld.

De 31-jarige Rus sluit haar seizoen af met een aantal ITF-toernooien om belangrijke punten te verzamelen in de strijd om een plaatsbewijs voor de Australian Open, begin volgend jaar. De mondiale top 100 is zeker van deelname, terwijl Rus deze week begon als de nummer 115 van de wereld.

Komende week doet Rus mee in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, terwijl het Nederlands Billie Jean King Cup-team aantreedt tegen Frankrijk. Rus paste voor die ontmoeting om voor haar eigen loopbaan te kiezen.