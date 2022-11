Visser sluit WK turnen af met vijfde plek in vloerfinale

Turnster Naomi Visser heeft de WK turnen afgesloten met de vijfde plaats in de vloerfinale. Visser kwam tot een totaal van 13,666 punten.

In Liverpool ging het goud naar de Britse Jessica Gadirova, die 14,200 punten bij elkaar turnde. Gadirova, die in augustus ook de Europese titel won, is daarmee de tweede Britse wereldkampioene op vloer bij de vrouwen. Alleen Elizabeth Tweddle ging haar in 2009 voor.

Het zilver was voor de Amerikaanse Jordan Chiles (13,833). Zij bleef de Braziliaanse Rebeca Andrade en de Amerikaanse Jade Carey voor. Beide turnsters kwamen uit op 13,733 punten en kenden dezelfde moeilijkheids- en uitvoeringsscore, waardoor ze beiden het brons pakken. Carey greep vorig jaar nog de olympische vloertitel, terwijl Andrade als tweede eindigde.

De 20-jarige Visser was zondag de laatste Nederlandse die nog in actie kwam bij de wereldkampioenschappen. In Liverpool had ze er al twee finales op zitten: in de meerkamp (18e) en de brug (7e). Het was de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatste. Destijds behaalde Verona van de Leur de finales van de meerkamp, brug en sprong.