Waterpolosters grijpen net naast brons op World League

De Nederlandse waterpolosters hebben op de superfinale van de World League net naast het brons gegrepen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor op Tenerife de wedstrijd om de derde plaats via strafworpen van wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten. Strafworpen waren nodig nadat de wedstrijd in 11-11 (3-3 1-4 3-2 4-2) was geëindigd.

Alleen het 21-jarige talent Marit van der Weijden miste. Omdat de Amerikaanse vrouwen alles raak schoten, ging het brons naar ‘Team USA’ (4-5).

De waterpolosters hadden woensdag in de groepsfase ook al verloren van de VS, toen met 9-6. Oranje versloeg daarna Italië met 18-17 en verloor de laatste groepswedstrijd via strafworpen van Canada. Met 4 punten plaatste de ploeg van Doudesis zich desondanks als tweede achter de Amerikaanse waterpolosters voor de halve finales. Daarin was Europees kampioen Spanje zaterdag met 14-10 te sterk. De VS, al veertien keer winnaar van de World League, verloren verrassend van Hongarije (9-10).

Oranje stond in de wedstrijd om het brons halverwege op een achterstand van 7-4, maar kwam sterk terug. Nederland nam in het laatste kwart zelfs een voorsprong van 11-10, maar de Amerikaanse vrouwen trokken de stand weer gelijk.

De waterpolosters pakten dit jaar brons op het WK in Boedapest en eindigden als vierde op het EK. Nederland deed voor de achtste keer sinds 2004 mee aan de Super Final van de World League. Oranje wist twee keer een medaille te winnen: brons in 2015 en zilver in 2018.