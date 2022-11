Dammer Boomstra stopt als professional

Roel Boomstra stopt als professioneel dammer. De meervoudig wereldkampioen heeft dat in een verklaring laten weten. Hij zegt het komende jaar de overstap te maken naar een maatschappelijke carrière bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in zijn woonplaats Groningen. Boomstra veroverde in januari voor de derde keer de wereldtitel.

“Het heeft voor mij altijd als een voorrecht gevoeld om van mijn grootste passie mijn beroep te hebben kunnen maken”, licht Boomstra toe. “Toch heb ik, na ruim 15 jaar in de top, besloten om mijn professionele carrière aan het eind van dit jaar te beëindigen. Ik ben er trots op hoe deze loopbaan mij heeft gevormd als persoon en ik kijk met veel genoegen terug op de behaalde successen, waarbij ik vrijwel al mijn jongensdromen waar heb kunnen maken.”